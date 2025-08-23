Трамп час обсуждал с дизайнером сайты правительства

Соучредитель Airbnb Джо Геббиа, которого президент США Дональд Трамп на этой неделе назначил главой национальной студии дизайна в Белом доме, заявил, что хочет сделать федеральные правительственные сайты похожими на магазины Apple Store.

Об этом сообщает портал Axios.

По словам Геббиа, это значит, что ресурсы будут прекрасно спроектированными, обеспечат отличный пользовательский опыт и заработают на современном программном обеспечении. Он отметил, что нынешние интерфейсы правительственных сайтов и приложений «ужасно устарели».

Кроме того, Геббиа намерен воспользоваться принципом Airbnb и отказаться от всех ненужных элементов. 21 августа «главному дизайнеру США» исполнилось 44 года.

«Провести час с президентом США, обсуждая дизайн, было, пожалуй, лучшим подарком на день рождения в моей жизни», — отметил Геббиа.

Источник: Gazeta.Ru