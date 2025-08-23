 Трамп час обсуждал с дизайнером сайты правительства | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп час обсуждал с дизайнером сайты правительства

First News Media23:21 - Сегодня
Трамп час обсуждал с дизайнером сайты правительства

Соучредитель Airbnb Джо Геббиа, которого президент США Дональд Трамп на этой неделе назначил главой национальной студии дизайна в Белом доме, заявил, что хочет сделать федеральные правительственные сайты похожими на магазины Apple Store.

Об этом сообщает портал Axios.

По словам Геббиа, это значит, что ресурсы будут прекрасно спроектированными, обеспечат отличный пользовательский опыт и заработают на современном программном обеспечении. Он отметил, что нынешние интерфейсы правительственных сайтов и приложений «ужасно устарели».

Кроме того, Геббиа намерен воспользоваться принципом Airbnb и отказаться от всех ненужных элементов. 21 августа «главному дизайнеру США» исполнилось 44 года.

«Провести час с президентом США, обсуждая дизайн, было, пожалуй, лучшим подарком на день рождения в моей жизни», — отметил Геббиа.

Источник: Gazeta.Ru

Поделиться:
156

Актуально

Повестка Президента

Формат будущего: Баку, Ашхабад и Ташкент строят новую ось сотрудничества

Политика

Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили актуальные вопросы двусторонней и ...

Общество

Воскресенье обещает быть жарким

Xроника

Валентина Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения

В мире

Трамп час обсуждал с дизайнером сайты правительства

США потратят $3,5 млрд на борьбу с угрозами от оружия массового уничтожения

Эмине Эрдоган написала Мелании Трамп письмо о положении детей в Газе

В Турции туристке грозит тюремный срок за танец на флагштоке - ВИДЕО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Сергей Марков отреагировал на внесение его в реестр иноагентов России - ОБНОВЛЕНО

Макрон: Единственное государство, предлагающее мир через капитуляцию, — Россия

Зеленский выразил готовность провести президентские выборы в Украине

Рубио: Путин согласился встретиться с Зеленским

Последние новости

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о поражении от «Тоттенхэма»

Сегодня, 23:41

Трамп час обсуждал с дизайнером сайты правительства

Сегодня, 23:21

Азербайджанские борцы завоевали еще две медали на чемпионате мира в Болгарии

Сегодня, 23:00

США потратят $3,5 млрд на борьбу с угрозами от оружия массового уничтожения

Сегодня, 22:34

Роналду установил уникальное достижение

Сегодня, 22:07

Эмине Эрдоган написала Мелании Трамп письмо о положении детей в Газе

Сегодня, 21:15

В Турции туристке грозит тюремный срок за танец на флагштоке - ВИДЕО

Сегодня, 20:53

США мобилизует 1,7 тыс. бойцов Нацгвардии на борьбу с нелегалами

Сегодня, 20:31

Азербайджан увеличил экспорт хлопка в июле почти на 7%

Сегодня, 20:15

Роналду не смог выиграть Суперкубок Саудовской Аравии

Сегодня, 19:51

Глава Службы госбезопасности Грузии ушел в отставку

Сегодня, 19:31

Лига чемпионов: На матч «Карабах» - «Ференцварош» продано около 30 тыс. билетов

Сегодня, 19:16

Посол Нариман Джелял: Анкара рассматривает возможность отправки военных в Украину в рамках гарантий безопасности

Сегодня, 19:00

В Баку начал работу II Международный форум молодежи по мультикультурализму - ФОТО

Сегодня, 18:51

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Сегодня, 18:48

В Германии предложили рассмотреть возможность запрета АдГ

Сегодня, 17:46

Король Нидерландов принял отставку главы МИД и ряда членов правительства

Сегодня, 17:00

В Армении требуют закрытия российской базы в Гюмри

Сегодня, 16:58

На западе Турции произошло землетрясение

Сегодня, 16:50

Азербайджанский борец: Горжусь победой над армянским соперником

Сегодня, 16:40
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06