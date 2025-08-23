США потратят $3,5 млрд на борьбу с угрозами от оружия массового уничтожения

США потратят $3,5 млрд на средства по снижению угроз, исходящих от оружия массового уничтожения, для своих партнеров, заявили на сайте Пентагона 22 августа.

«Этот контракт предусматривает предоставление широкого спектра услуг и продуктов для предоставления странам-партнерам возможностей устойчивого снижения химической, биологической, радиологической и ядерной угроз», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа изъяла около $4 млрд федеральных средств из проекта высокоскоростной железной дороги, которая должна связать Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Источник: Iz.Ru