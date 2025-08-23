Эмине Эрдоган написала Мелании Трамп письмо о положении детей в Газе

Жена турецкого лидера Эмине Эрдоган направила письмо первой леди США Мелании Трамп письмо с призывом поднять вопрос о тяжелом положении детей в Газе.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст, опубликованный администрацией президента Турции.

Эрдоган написала, что ее "вдохновило" письмо жены американского лидера, переданное через Дональда Трампа президенту РФ Владимиру Путину на Аляске, о состоянии детей на фоне российско-украинского конфликта.

"Я верю, что та значимая чуткость, которую вы проявили по отношению к 648 украинским детям, <...> будет также применена в отношении Газы", - приводит Reuters слова из письма.

Первая леди Турции также призвала связаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по этому вопросу и отметила, что обращение по ситуации в Газе соответствовало бы "исторической ответственности перед палестинским народом".

