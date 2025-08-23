Лига чемпионов: На матч «Карабах» - «Ференцварош» продано около 30 тыс. билетов

На матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" - "Ференцварош" продано около 30 тыс. билетов

Об этом сообщил руководитель пресс-службы агдамского клуба Анар Гаджиев.

Стоимость билетов составляет 5, 10, 20, 30, 75 и 100 манатов, а для секторов VVIP C и VVIP D - 300 манатов.

Отметим, что матч "Карабах" - "Ференцварош" пройдет 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, игра начнется в 20:45. В первом матче на выезде "Карабах" одержал победу со счетом 3:1.

Источник: Report