США мобилизует 1,7 тыс. бойцов Нацгвардии на борьбу с нелегалами

США намерены мобилизовать 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.

Эти силы будут направлены для оказания помощи Министерству внутренней безопасности в 19 штатах с целью противодействия преступности и нелегальной миграции, сообщает телеканал Fox News.

«До 1,7 тыс. бойцов национальной гвардии будут мобилизованы в 19 штатах в ближайшие недели, чтобы помочь МВБ в общенациональной борьбе президента Трампа с нелегальной иммиграцией и преступностью», – сообщает вещатель со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне.

По информации телеканала, военнослужащие Нацгвардии, оказывающие поддержку Иммиграционной и таможенной службе США (ICE), входящей в структуру МВБ, будут заниматься административными вопросами, логистикой, материально-техническим обеспечением и обработкой документации, связанной с делами нелегальных мигрантов.

Согласно документам Пентагона, в список штатов, где будет развернуто подкрепление Национальной гвардии, входят: Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджия, Айдахо, Индиана, Айова, Луизиана, Небраска, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Юта, Вирджиния и Вайоминг. При этом, как ожидается, штат Техас получит поддержку от сил Национальной гвардии.

