Роналду не смог выиграть Суперкубок Саудовской Аравии
«Аль-Ахли» одержал победу над «Аль-Насром» и завоевал Суперкубок Саудовской Аравии.
Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. Один из голов «Аль-Насра» оформил португальский нападающий Криштиану Роналду, который отличился на 41-й минуте игры, реализовав пенальти.
Исход противостояния был решен в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались игроки «Аль-Ахли» — 5:3. При этом Роналду реализовал свою попытку пенальти.
По итогам минувшего сезона чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял третье место, а «Аль-Ахли» — пятое.
Источник: Gazeta.Ru
