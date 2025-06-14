В Агстафе выпал град

По состоянию на 14 июня, 09:00, в большинстве районов Азербайджана наблюдалась дождливая и ветреная погода.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Количество выпавших осадков составило в Шеки 22, в Агстафе и Загатале 21, в Сарыбаше (Гах) 14, в Шамкире 9, в Барде 6, в Балакене 5, в Гяндже, Геранбое, Товузе и Гедабее 4, в Дашкесане и Гёйгёле 2, в Мингячевире, Евлахе, Шахдаге, Джейранчёле, Нафталане, Шахбузе, Ордубаде и Габале 1 мм.

13 июня около 20:50 в селе Кочасгер Агстафинского района выпал мелкий град.

В ряде районов наблюдается западный ветер, скорость которого составляет в Шеки до 25 м/с, в Нафталане 22 м/с, в Балакене, Огузе, Хыналыге 20 м/с, в Тертере, Мингячевире 18 м/с, в Джульфе 16 м/с, в Загатале 15 м/с.

Максимальная температура воздуха зафиксирована в Баку и на Абшеронском полуострове, составила 28, в Нахчыванской АР 37, в низменных районах 36, а в горных районах 25 градусов тепла.