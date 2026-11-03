Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Кении в Азербайджане - ФОТО

3 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Кения в нашей стране Джону Майну Мванги.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства с удовлетворением вспомнил визит Президента Кении Уильяма Самои Руто в нашу страну, а также встречи с ним в Азербайджане и в рамках международных организаций.

Отметив хороший уровень политических отношений между двумя странами, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это создает широкие возможности для укрепления сотрудничества по другим направлениям, в том числе в торгово-экономической сфере. Глава государства указал на наличие большого потенциала для двустороннего сотрудничества во всех областях.

Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в его деятельности.

Посол выразил признательность главе государства за прием. Отметив, что в последнее время двусторонние отношения развиваются, он заверил, что приложит все усилия для укрепления сотрудничества в соответствии с поручениями глав государств.

Джона Майна Мванги коснулся важности взаимных визитов на различных уровнях для расширения сотрудничества.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Кенией во многих областях.