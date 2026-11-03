Дональд Трамп-младший: демократы хотят сделать Огайо штатом

Дональд Трамп-младший ошибочно заявил, что кандидаты от Демократической партии «хотят сделать Огайо штатом» на предстоящих промежуточных выборах.

48-летний Трамп-младший сделал эти комментарии в понедельник, 2 ноября, во время выступления на предвыборном мероприятии вице-президента Джей Ди Вэнса в Свонтоне, штат Огайо.

Старший сын президента Дональда Трампа в своей речи перечислил то, что, по его утверждению, намерены сделать кандидаты-демократы.

«Они хотят расширить состав Верховного суда. Они хотят сделать Огайо штатом, сделать округ Колумбия штатом, установить бессрочное однопартийное правление — и все это, судя по всему... я не знаю, как это работает, но, знаете ли, они могут проворачивать такие вещи и выходить сухими из воды», — сказал Трамп-младший, не объяснив, каким образом демократы могли бы сделать это в одностороннем порядке. «И все это якобы во имя сохранения демократии».

Согласно данным Национального архива, Огайо стал 17-м штатом США 19 февраля 1803 года.

«У вас есть возможность остановить все это уже завтра», — заключил Трамп-младший.

Источник: People