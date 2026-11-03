Bloomberg: США попросят НАТО увеличить финансирование поставок оружия Украине

США планируют обратиться к союзникам по НАТО с просьбой выделить дополнительные средства на программу поставок вооружений Украине PURL.

Об этом сообщает Bloomberg.

Точная сумма запроса пока неизвестна, однако, по данным источников агентства, для финансирования уже утвержденных пакетов вооружений не хватает около $2 млрд. Официальный запрос может поступить в течение ноября.

Как отмечает издание, это свидетельствует о продолжении американской поддержки Киева в сфере обороны, несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.