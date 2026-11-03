 Главное управление по борьбе с киберпреступностью провело масштабную операцию совместно с полицией Украины - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Главное управление по борьбе с киберпреступностью провело масштабную операцию совместно с полицией Украины - ФОТО - ВИДЕО

Редакция 1news12:24 - Сегодня
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Главное управление по борьбе с киберпреступностью провело масштабную операцию совместно с полицией Украины - ФОТО - ВИДЕО

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана совместно с коллегами из Украины провело международную операцию по ликвидации транснациональной мошеннической сети. 

В результате совместных действий в Баку были доставлены находившиеся в международном розыске организаторы группы, похищавшие средства граждан Азербайджана, говорится в сообщении МВД.

В ходе расследования выяснилось, что преступная сеть управлялась из нескольких городов Украины под видом офисов обслуживания и колл-центров. Потенциальных сотрудников привлекали через платформу Telegram, публикуя объявления о высокооплачиваемой работе в сфере IT и клиентского сервиса.

Участники колл-центров звонили гражданам Азербайджана по заранее подготовленным сценариям, используя методы психологической манипуляции. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов, банков, мобильных операторов или инвестиционных компаний. Злоумышленники дезинформировали граждан о якобы подозрительных операциях по их счетам, блокировке карт или предлагали участие в недействительных «высокодоходных инвестициях», принуждая жертв переводить средства на «безопасные счета» либо передавать конфиденциальные данные банковских карт и SMS-коды.

В рамках двустороннего сотрудничества ведомств в Киеве были задержаны 11 человек, работавших в нелегальных колл-центрах. Среди них — ключевые организаторы сети, находившиеся в международном розыске: Нариман Искендеров, Эльсун Алиев, Эльшад Мусаев и Эльшан Шукюров. Все они экстрадированы в Азербайджан.

Также установлена группа пособников, действовавших внутри страны: Руслан Закиров, Ясаф Байрамов, Эльсевер Мамедов, Дмитрий Душин и Руслан Матвеев. Они связывались с зарубежными координаторами через Telegram и занимались легализацией похищенных средств. Злоумышленники аккумулировали деньги на подконтрольных банковских картах, удерживали свой процент, а оставшуюся часть конвертировали в криптовалюту и переводили за рубеж.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда в отношении лидеров группировки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по остальным фигурантам следствие продолжается.

МВД подчеркивает, что киберпреступность представляет собой глобальную угрозу: за последние пять лет мировой ущерб от неё вырос на 75% и достиг 10,5 трлн долларов. В ведомстве призывают граждан проявлять бдительность, с осторожностью относиться к сомнительным предложениям о легком заработке в соцсетях, никому не передавать данные банковских карт и секретные коды, а при возникновении подозрений незамедлительно обращаться в полицию.

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