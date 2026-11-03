Польша стягивает спецподразделения полиции к границе с Россией

Польские власти начали специальную операцию в районах, граничащих с Калининградской областью России, сообщил главный комендант полиции Польши Марек Боронь в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, на прошлой неделе власти получили предупреждения от Службы военной разведки Польши и спецслужб союзных государств «о возможных диверсионных действиях на границе с Россией». В частности, речь идет о предполагаемых попытках проникновения через границу вооруженных групп.

«Это напрямую связано с нынешней ситуацией в нашей стране — диверсиями, саботажем, всеми этими гибридными формами преступной деятельности восточных спецслужб», — заявил Боронь.

Операция проводится в Варминьско-Мазурском и Подляском воеводствах на северо-востоке страны. В ней участвуют полиция, армия, пограничная служба, спецслужбы и антитеррористические подразделения. Для координации действий в Главном управлении полиции создан специальный штаб, а в приграничные районы направлены дополнительные полицейские силы из нескольких воеводств.

Боронь подчеркнул, что предпринимаемые меры носят превентивный характер. По его словам, их цель — обеспечить безопасность жителей приграничных районов, государственных учреждений и других объектов, которые могут оказаться мишенями для диверсий.

«Это связано в том числе с информацией, которую мы получаем от иностранных спецслужб. Наша задача — обеспечить безопасность проживающих там граждан и учреждений, а также защитить общество от любых потенциальных угроз», — сказал глава полиции.

Источник: DW