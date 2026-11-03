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Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Лаоса - ФОТО

Редакция 1news11:28 - Сегодня
Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Лаоса - ФОТО

3 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Лаосской Народно-Демократической Республики в нашей стране Сипхандона Ойбуабудди.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол вручил свои верительные грамоты главе нашего государства.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства подчеркнул, что посол вручает верительные грамоты после официального визита Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита в нашу страну в прошлом месяце. Президент Ильхам Алиев отметил, что визит прошел очень успешно. Он сказал, что в ходе этого визита, продемонстрировавшего дружественный характер отношений, были обсуждены вопросы укрепления двусторонних связей и сотрудничества в рамках международных организаций.

Президент Азербайджана отметил высокий уровень участия Лаоса в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проведенном в Баку. Глава государства подчеркнул растущий международный авторитет СВМДА и отметил важность вступления Лаоса в организацию в качестве полноправного члена именно в период председательства Азербайджана. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поддержку всеми государствами-членами, в том числе Лаосом, решения о продлении председательства Азербайджана в СВМДА еще на два года, расценил это как проявление уважения к нашей стране.

Глава государства пожелал послу успехов в дипломатической деятельности.

Выразив признательность за прием, посол передал главе нашего государства приветствия и наилучшие пожелания Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.

Поблагодарив за приветствия и добрые слова, Президент Ильхам Алиев попросил передать и его приветствия главе Лаосского государства.

Посол также отметил, что Президент Лаоса еще раз выражает признательность Президенту Ильхаму Алиеву и нашему народу за гостеприимство, оказанное во время его официального визита в Азербайджан. Он передал главе нашего государства приглашение Президента Лаоса посетить его страну с официальным визитом.

Посол заверил, что в период деятельности приложит все усилия для дальнейшего развития сотрудничества.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами отношений.

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