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Власти Ирана объяснили непубличность Моджтабы Хаменеи

Редакция 1news11:47 - Сегодня
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Власти Ирана объяснили непубличность Моджтабы Хаменеи

Отсутствие в публичном поле верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, а также отказ от трансляции его видеообращений и фотографий связаны с высокими рисками физической ликвидации со стороны противников республики.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи, передают иранские СМИ.

По словам главы иранского дипломатического ведомства, власти страны вынуждены действовать в условиях серьезных угроз и жестких мер предосторожности.

«Причина, по которой ни одно изображение или выступление Моджтабы Хаменеи не транслировалось, в основном связана с соображениями безопасности. Мы сталкиваемся с врагами, которые стремятся совершить убийства. Мы уже сталкивались с этим во время двух предыдущих войн», — отметил Аракчи.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что в настоящее время в руководстве страны действуют строгие протоколы безопасности, обязательные к исполнению всеми должностными лицами.

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