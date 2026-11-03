Армения и Грузия обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны
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Министр обороны Армении Сурен Папикян принял командующего Силами обороны Грузии генерал-лейтенанта Георгия Матиашвили.
Как передает «Арменпресс», министр обороны написал об этом на своей странице в Facebook.
«Мы обсудили сотрудничество между Арменией и Грузией в оборонном секторе, а также вопросы региональной безопасности», — написал Сурен Папикян.
Командующий Силами обороны Грузии генерал-лейтенант Георгий Матиашвили прибыл в Армению с официальным визитом 3 ноября.
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