ММ направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой по случаю Дня Победы
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В Милли Меджлисе было предложено направить поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Как сообщает Trend, с соответствующим предложением выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Предложение было принято единогласно под аплодисменты.
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