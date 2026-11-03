 ММ направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой по случаю Дня Победы | 1news.az | Новости
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ММ направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой по случаю Дня Победы

Редакция 1news11:25 - Сегодня
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ММ направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой по случаю Дня Победы

В Милли Меджлисе было предложено направить поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает Trend, с соответствующим предложением выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Предложение было принято единогласно под аплодисменты.

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