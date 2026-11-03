Макунц: Армения отзовет иски к Азербайджану в международных инстанциях

Армения отзовет претензии к Азербайджану в международных инстанциях после подписания мирного договора.

Как передает «Арменпресс», об этом заявила руководитель аппарата премьер-министра Лилит Макунц на совместном заседании постоянных комитетов Национального собрания.

«Что касается существующих споров между Арменией и Азербайджаном, то в рамках логики мирного процесса, конечно, может быть принято решение об отзыве претензий друг к другу после подписания мирного договора», — сказала она.