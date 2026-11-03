В Турции прошли массовые задержания организаторов нелегальных онлайн-казино

Управление по борьбе с киберпреступностью Департамента безопасности Стамбула совместно с Республиканской прокуратурой провело масштабную спецоперацию по ликвидации сети незаконных виртуальных азартных игр в цифровом пространстве.

В результате спланированной операции, центром которой стал Стамбул, следственные действия прошли одновременно в 39 провинциях страны. В итоге правоохранители задержали 151 человека.

Ключевую роль в вычислении злоумышленников сыграли технологии: идентификация членов группировки и установление их ролей в инфраструктуре иллегального игорного бизнеса проводились с использованием системы AVCI — интеллектуального проекта на базе искусственного интеллекта. С помощью алгоритмов ИИ правоохранителям удалось отследить многочисленные группы в мессенджерах, через которые велась координация и привлечение игроков.

Источник: Anadolu