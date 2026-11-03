Ильхам Алиев поздравил президента Панамы с Днем независимости

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Панамы Хосе Раулю Мулино Кинтеро по случаю национального праздника страны — Дня независимости.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Панама — Дня независимости.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных отношений между Азербайджаном и Панамой, а также для реализации всего потенциала взаимовыгодного сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Панамы — постоянного мира, спокойствия и благополучия».