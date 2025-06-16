Израиль не видит возможности урегулирования конфликта с Ираном – израильский дипломат

Пока слишком рано говорить об урегулировании конфликта Израиля и Ирана невоенным путем.

Об этом заявила на брифинге посол еврейского государства в РФ Симона Гальперин.

Дипломату был задан вопрос, какую роль Россия могла бы сыграть в решении конфликта Израиля с Ираном.

«Первый приоритет на данный момент - это уничтожить желание, возможность, намерения. После того, как мы их уничтожим, будем смотреть, как правильно идти дальше», - отметила посол.

Гальперин добавила, что пока «слишком рано думать, кто, когда и ка» будет участвовать в урегулировании конфликта.

По ее словам, израильская сторона своими действиями в отношении Ирана не преследует цели сменить режим в исламской республике. «Нет цели изменить [режим в Иране], - отметила глава израильского диппредставительства в ответ на соответствующий вопрос. - Это не одна из целей операции».

При этом Гальперин уточнила, что Израиль не ограничивает себя не только временными сроками проведения операции, но и «не ставит себе границы и с точки зрения всей территории Ирана, из которого есть угрозы, где есть такие средства или склады, которые могут представлять угрозу для Израиля».

Источник: ТАСС