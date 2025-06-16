В Иране обнаружили израильские комплексы Spike

Спецслужбы Ирана обнаружили противотанковые ракетные комплексы Spike на дистанционном управлении, размещенные агентами Израиля на территории исламской республики, сообщает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

По его данным, комплексы Spike, оснащенные системами дистанционного контроля и управления через интернет, предназначались для подавления средств противовоздушной обороны Ирана. Телеканал не указывает, где конкретно были расположены израильские вооружения.