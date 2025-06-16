КСИР обещает: Иран ударит по Израилю современным оружием, когда сочтет это нужным

Вооруженные силы Ирана еще не использовали весь ракетный потенциал при последних ударах по Израилю.

Об этом заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Ахмад Вахиди, сообщает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

«Мы еще не в полной мере использовали свой стратегический ракетный потенциал. Когда мы сочтем нужным, мы выведем на поле боя наше современное оборудование. И ракеты нового поколения - лишь часть этого», - подчеркнул он, назвав при этом неправдой утверждения о том, что у Ирана заканчиваются запасы ракет.