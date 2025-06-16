ВВС Израиля пытались атаковать аэропорт Тебриза - СМИ

Израильские ВВС попытались нанести удар по аэропорту города Тебриз в Иране, иранские системы ПВО успешно отразили нападение.

Об этом сообщило агентство NourNews.

По его информации, Израиль пытался поразить районы, прилегающие к международному аэропорту Шахид Мадани в Тебризе, но ПВО города отразила атаку.

На настоящий момент обстановка в городе спокойная, ситуация полностью находится под контролем правоохранительных органов, отмечает агентство.