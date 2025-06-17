Президент США Дональд Трамп заявил, что не слишком настроен вести переговоры с Ираном по урегулированию конфликта с Израилем, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, американский лидер, общаясь с журналистами на борту президентского самолета по пути из Канады в США, заявил, что ищет лучший вариант, чем прекращение огня на Ближнем Востоке, и стремится добиться настоящего «окончания конфликта».

Трамп допустил, что может отправить на переговоры с иранской стороной вице-президента Джей Ди Вэнса или спецпосланника Стивена Уиткоффа.

Цитаты Трампа Reuters не приводит.