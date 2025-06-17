Тегеран применил новейшую ракету при ударе по Израилю – Минобороны Ирана

Иран в ходе удара во вторник по Израилю применил новейшую ракету, которую израильские военные не смогли отследить до ее попадания по цели.

Об этом сообщило Минобороны исламской республики.

«В ходе сегодняшней атаки вооруженных сил на сионистский режим (имеется в виду Израиль) была использована новая ракета, которую, как заявили сионисты, они вообще не заметили до ее попадания», - приводит заявление оборонного ведомства агентство Tasnim.