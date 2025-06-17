Минобороны ИРИ: Израиль не выдержит долгую войну с Ираном

Израиль не сможет вести длительный вооруженный конфликт с Ираном.

Об этом заявил официальный представитель министерства обороны исламской республики Реза Талайиник.

«Хотя мы понесли определенный урон, сионистский враг (подразумевается Израиль – ред.) <...> со стратегической точки зрения неспособен сопротивляться и выдержать длительную войну. Этот режим, этот сионистский враг будет побежден. Хребет сионистского режима будет сломлен», - приводит его слова телеканал SNN.

Источник: ТАСС