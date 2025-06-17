СМИ: в Иране запретили использовать устройства, подключенные к общим сетям

Власти Ирана запретили всем сотрудникам органов безопасности использовать устройства, подключенные к общим сетям.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Отмечается, что Управление по кибербезопасности Ирана запретило всем высокопоставленным чиновникам и службам охраны использовать устройства связи, подключенные к общедоступным сетям.

Как сообщалось ранее, израильский посол в США Йехиэль Лейтер заявил, что Израиль подготовил против Ирана новую операцию, на фоне которой массовый подрыв пейджеров участников шиитской организации «Хезболла» в Ливане в 2024 году покажется «почти простым».

В интервью американскому телеканалу Merit Street он сказал: «Мы подготовили несколько сюрпризов. Когда пыль уляжется, в четверг, в пятницу вы увидите несколько сюрпризов, на фоне которых операция с пейджерами покажется почти простой».

17 и 18 сентября 2024 года в разных районах Ливана произошли многочисленные взрывы устройств связи, главным образом пейджеров и раций. По данным властей республики, погибли 37 человек, более 3 тыс. получили ранения. Движение «Хезболла» возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль.