Песков поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации россиян из Ирана

Эвакуация россиян из Ирана осуществляется через КПП на границе с Азербайджаном. Баку предоставляет благоприятные условия, за что в Москве им очень признательны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выход в основном и доставка [россиян] осуществляется к КПП на границе с Азербайджаном. Азербайджанские наши друзья также предоставляют благоприятные условия, за что мы им очень признательны», - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, есть ли информация о том, сколько россиян остаются в Иране, сколько желают эвакуироваться.

Работа по координации и эвакуации граждан РФ продолжается круглосуточно, подчеркнул Песков. «Посольство обладает всеми цифрами тех граждан, которые были в кругу внимания посольства, знает, сколько их, знает, кто желает эвакуироваться, очень тщательно отслеживает наших граждан с тем, чтобы ничто не представляло для них угрозу», - уточнил он.

Источник: ТАСС