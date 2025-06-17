Пашинян посетит Турцию – подтвердил спикер парламента Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетит Турцию, сообщил журналистам спикер армянского парламента Ален Симонян.
Он назвал визит «двусторонним», видимо, имея в виду то, что в дальнейшем Иреван рассчитывает на приезд турецкого лидера.
«Я думаю, что этот визит исторический. Потому что руководитель Армении впервые осуществит визит на подобном уровне», - сказал он.
Источник: Sputnik Армения
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