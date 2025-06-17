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Трампа «не волнует» заявление о том, что Иран не создает ядерное оружие

First News Media16:10 - Сегодня
Трампа «не волнует» заявление о том, что Иран не создает ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует мартовское заявление директора американской Нацразведки Тулси Габбард о том, что Иран не ведет активную работу по созданию ядерного оружия.

Об этом он сказал на борту президентского самолета в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

«Меня не волнует, что она [Габбард] сказала, я думаю, они [иранцы] были очень близки к его [ядерного оружия] созданию», - сказал Трамп, его слова приводит журналистка телеканала CBS News Дженнифер Якобс в X.

В марте этого года директор Нацразведки США Тулси Габбард в своем выступлении на заседании спецкомитета по разведке Сената Конгресса США заявляла, что американские спецслужбы не видят признаков работы Ирана по созданию ядерного оружия. Также, по ее утверждениям, верховный лидер Ирана Али Хаменеи не санкционировал возобновление программы разработки ядерных вооружений, приостановленной в 2003 году.

При этом Габбард подчеркивала, что разведывательное сообщество США осуществляет тщательный мониторинг деятельности Ирана в ядерной сфере.

Телекомпания CNN со ссылкой на источники сегодня также сообщила, что американская разведка пришла к выводу об отсутствии у Тегерана активного стремления к созданию собственного ядерного оружия.

Источник: ТАСС

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