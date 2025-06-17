МАГАТЭ зафиксировало «прямое воздействие» на атомный объект в Натанзе
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с помощью спутниковых снимков зафиксировало «прямое воздействие» на атомный объект в Натанзе в центральной части Ирана.
«На основе продолжающегося анализа спутниковых снимков высокого разрешения, собранных после пятничных ударов, МАГАТЭ выявило дополнительные следы, указывающие на прямое воздействие на подземные обогатительные цеха в Натанзе», - говорится в заявлении, размещенном МАГАТЭ в Х.
Отмечается, что в отчетах по ядерным объектам в Исфахане и Фордо изменений не обнаружено.
Источник: ТАСС
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