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В иранском Исфахане нашли израильский цех по производству БПЛА

First News Media17:10 - Сегодня
В иранском Исфахане нашли израильский цех по производству БПЛА

Правоохранительные органы Ирана обнаружили в провинции Исфахан мастерскую по производству беспилотников, использовавшихся для ударов Израиля по иранским целям.

Об этом заявил представитель полиции Исфахана генерал Мохаммад Реза Хашемифар.

«Сотрудники полиции обнаружили эту мастерскую после проведения масштабных следственных мероприятий. В ходе скоординированной полицейской операции были задержаны четверо подозреваемых и агентов жестокого и убивающего детей сионистского режима (имеется в виду Израиля – ред.)», - сказал он агентству Tasnim.

По информации правоохранителей, на месте были обнаружены оборудование и детали для сборки дронов, а также взрывчатые вещества.

Источник: ТАСС

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