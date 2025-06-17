Ирано-израильская эскалация оттянула запуск мультимодального коридора из Китая в Армению

Сроки запуска нового международного мультимодального маршрута из Китая в Армению изменились из-за ирано-израильской эскалации.

Об этом Sputnik Армения сообщил вице-президент торгово-промышленной палаты Армении Карен Иванов.

Ранее сообщалось, что новый транспортный маршрут из Китая в Армению через Казахстан, Туркменистан и Иран должен был быть запущен в июне.

«Соглашение между сторонами подписано. Мы планировали запустить первый контейнерный поезд из китайского Сианя в Ереван после 20 июня. Однако на фоне ирано-израильской эскалации отменили отправку, так как груз не сможет пересечь территорию Ирана», - сказал Иванов.

По его словам, указанный маршрут - мультимодальный, он включает в себя перевозку грузов на контейнеровозах и фурах.

Инициатор маршрута — армянская сторона, оператор — Казахстан. Контейнерный поезд из Китая транзитом через Казахстан и Туркменистан будет прибывать к иранской станции-терминалу «Джульфа». Оттуда после разгрузки контейнеров товары фурами будут доставляться в Иреван.

По этому пути товары будут доставлять из Китая в Армению за 25 дней. Этот маршрут дороже, чем морские перевозки (они считаются самыми дешевыми - ред.), однако дешевле, чем сугубо автомобильный.