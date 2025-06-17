Трамп: Макрон всегда ошибается

Президент Франции Эммануэль Макрон, который ищет публично внимания, ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон работать над «прекращением огня» между Израилем и Ираном», - заявил президент США Дональд Трамп.

«Неправда! Он не имеет ни малейшего представления, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это уж точно не связано с перемирием. Всё гораздо серьёзнее», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

«Специально или нет — Эммануэль всегда всё понимает неправильно. Следите за новостями!» - добавил Трамп.