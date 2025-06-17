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ЦАХАЛ ликвидировал генерала КСИР Али Шадмани

First News Media10:24 - Сегодня
ЦАХАЛ ликвидировал генерала КСИР Али Шадмани

Армия обороны Израиля в ходе ночных ударов по Ирану ликвидировала начальника центрального штаба ВС Ирана (штаб войск ПВО) «Хатам-аль-Анбия» генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленного военного командира иранского режима. После получения точных разведывательных данных ночью истребители израильских ВВС атаковали штаб-квартиру в самом центре Тегерана и убили Али Шадмани, начальника военного штаба, самого высокопоставленного военного командира и человека, наиболее приближенного к иранскому лидеру Али Хаменеи», - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что Шадмани «занимал должность начальника военного штаба и командующего Чрезвычайным командованием вооруженных сил», а также «командовал Корпусом стражей исламской революции и иранской армией». «Чрезвычайное командование «Хатам-аль-Анбия», находившееся под его командованием, отвечает за управление боевыми действиями и утверждение иранских планов ведения огня.

Выполняя различные функции, он оказывал непосредственное влияние на иранские планы нанесения ударов по Государству Израиль», - добавили израильские военные.

«Назначенный ранее командующим иранскими вооруженными силами после повышения в должности Голям Али Рашид был ликвидирован в ходе первого удара [израильской] операции», - отметили в ведомстве. «До убийства своего предшественника Шадмани занимал должность заместителя командующего чрезвычайным командованием «Хатам-аль-Анбия» и начальника оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил», - продолжили в армии.

«Убийство Шадмани стало продолжением серии ликвидаций высшего военного командования Ирана и стало очередным ударом по цепочке командования иранских вооруженных сил», - резюмировали в израильской армейской пресс-службе.

Источник: ТАСС

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