Министр обороны США заявил о развертывании дополнительных сил на Ближнем Востоке

Дополнительные силы будут развернуты в зоне ответственности Центрального командования США, куда входит Ближний Восток.

Об этом 16 июня сообщил американский министр обороны Пит Хегсет.

«В минувшие выходные я отдал распоряжение о развертывании дополнительных сил и средств в зоне ответственности Центрального командования США», — говорится в сообщении главы Пентагона в X.

По его словам, эти меры направлены на укрепление оборонительной позиции Соединенных Штатов в регионе.

В этот же день американский лидер Дональд Трамп призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана город Тегеран. Президент США напомнил, что предлагал Ирану подписать сделку, и подчеркнул, что «Иран не может иметь ядерное оружие».

13 июня Израиль нанес удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что задача военной операции — нанесение ударов по иранской ядерной инфраструктуре. В ответ на это Иран провел несколько волн ракетных атак.

Источник: «Известия»