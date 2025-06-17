Минск выразил признательность Азербайджану за возможность для выезда белорусских граждан
Две группы белорусских граждан (всего 23 человека) 16 июня благополучно выехали из Исламской Республики Иран.
Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Министерство иностранных дел выразило особую признательность иранским и азербайджанским партнерам за предоставленную возможность для выезда граждан.
Также выражается благодарность российским коллегам «за эффективное взаимодействие и поддержку».
Вместе с белорусскими гражданами Иран покинули три гражданина России.
Сообщается, что посольство Беларуси в Тегеране продолжает работу по установлению контактов с гражданами, остающимися в стране, формирует списки обратившихся и прорабатывает возможные варианты их выезда.
Источник: БелТА
212