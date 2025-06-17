Минск выразил признательность Азербайджану за возможность для выезда белорусских граждан

Две группы белорусских граждан (всего 23 человека) 16 июня благополучно выехали из Исламской Республики Иран.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел выразило особую признательность иранским и азербайджанским партнерам за предоставленную возможность для выезда граждан.

Также выражается благодарность российским коллегам «за эффективное взаимодействие и поддержку».

Вместе с белорусскими гражданами Иран покинули три гражданина России.

Сообщается, что посольство Беларуси в Тегеране продолжает работу по установлению контактов с гражданами, остающимися в стране, формирует списки обратившихся и прорабатывает возможные варианты их выезда.

Источник: БелТА