Трамп ожидает, что ядерную программу Ирана «уничтожат» до вмешательства США

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что иранская ядерная программа будет «уничтожена задолго до» вмешательства Вашингтона в конфликт между Ираном и Израилем, если оно потребуется.

Об этом сообщила журналист телеканала CBS News Дженнифер Якобс в X.

По ее словам, Трамп сделал соответствующее заявление на борту президентского самолета в ответ на вопрос относительно того, поможет ли прямое участие США в конфликте ликвидировать ядерные объекты Ирана.

Трамп заявил, что Израиль продолжает наносить удары по Ирану с неизменной интенсивностью. По оценкам американского лидера, израильтяне не сбавляют темп обстрелов иранской территории. «Вы сами все увидите в течение ближайших двух дней. Пока никто не сбавил темп», - приводит Якобс слова главы Белого дома.

Отвечая на вопрос о призыве к эвакуации из Тегерана, Трамп отметил, что хочет, чтобы «люди были в безопасности».

Источник: ТАСС