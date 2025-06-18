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Иранцев призвали удалить со смартфонов WhatsApp

First News Media13:55 - Сегодня
Иранцев призвали удалить со смартфонов WhatsApp

Иранское государственное телевидение призвало граждан страны удалить мессенджер WhatsApp со своих смартфонов.

Это обращение было мотивировано утверждениями о том, что приложение собирает пользовательскую информацию для передачи Израилю, хотя конкретные доказательства этих заявлений не приводились.

Об этом сообщает издание Associated Press (AP).

Представители WhatsApp выразили обеспокоенность тем, что подобные ложные сообщения могут стать предлогом для блокировки их сервиса, особенно в период, когда он наиболее востребован. В компании подчеркнули использование сквозного шифрования, которое гарантирует, что поставщик услуг не может прочитать сообщения. Мессенджер также заявил, что не отслеживает точное местоположение пользователей, не ведет журналы переписки и не просматривает личные сообщения. Кроме того, WhatsApp опроверг предоставление массовой информации каким-либо правительствам.

Источник: Газета.ру

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