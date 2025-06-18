Пашинян назвал провокацией заявления об угрозе Сюнику

Премьер-министр Никол Пашинян считает провокационными заявления экспертов и политиков о том, что ирано-израильская эскалация может создать угрозы Сюникской области в свете намерений Азербайджана относительно открытия Зангезурского коридора.

Глава правительства заявил журналистам, что подобные утверждения ничем не обоснованы и лишь имеют целью сеять панику в армянском обществе, передают армянские СМИ.

В качестве подтверждения своих тезисов Пашинян напомнил, что Армения и Азербайджан согласовали текст мирного договора, и как он неоднократно говорил, «между Арменией и Азербайджаном не будет войны, а будет мир».