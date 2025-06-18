Объекты в Тегеране и Кередже пострадали при ударах - МАГАТЭ

Объекты в Тегеране и Кередже в Иране, где производилось оборудование для центрифуг, обогащающих уран, пострадали в результате ударов. Оба объекта были под надзором МАГАТЭ, сообщает агентство.

«На объекте в Тегеране пострадало одно здание, где производились и испытывались роторы для передовых центрифуг. В Кередже было разрушено два здания, где производились различные компоненты центрифуг», - говорится на странице МАГАТЭ в X.

«МАГАТЭ располагает информацией о том, что два объекта по производству центрифуг в Иране, комплекс TESA в Кередже и Тегеранский ядерный исследовательский центр, подверглись удару. Оба объекта ранее находились под контролем и проверкой МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», - сказано в сообщении.

Источник: ТАСС