Иран не пойдет на безоговорочную капитуляцию - дипломат

Иран не принимает требования о капитуляции, которые исходят от США и Израиля, и будет продолжать оборонительные действия в ответ на агрессию.

Об этом заявил посол Ирана во Франции Мохаммад Амин Нежад в эфире телеканала BFMTV.

«Это то самое желание, которое раз за разом выражал [премьер-министр Израиля] Биньямин Нетаньяху. Но этого ни за что не будет», - сказал посол, отвечая на просьбу ведущего утренней программы прокомментировать недавнее заявление президента США Дональда Трампа о «безоговорочной капитуляции». Вместе с тем дипломат не стал делиться мнением относительно возможного вступления Вашингтона в конфликт.

Глава дипмиссии заявил, что Иран находится в позиции обороны и не нарушал Устав ООН, а также не нападал на еврейское государство. «Израиль напал на Иран вопреки всем правилам и международному праву, - подчеркнул он. - Иранский народ единодушен перед лицом агрессии. Мы будем защищаться своей кожей и плотью до последней капли крови».

Ранее Трамп заявил, что планов устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в настоящее время нет, при этом потребовав от него «безоговорочной капитуляции» и добавив, что иранский лидер представляет собой легкую цель.

Источник: ТАСС