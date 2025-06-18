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Смена режима в Иране не является частью согласованной позиции ЕС, заявили в Еврокомиссии

First News Media15:25 - Сегодня
Смена режима в Иране не является частью согласованной позиции ЕС, заявили в Еврокомиссии

Смена правящего режима в Иране не является частью согласованной странами Евросоюза позиции в отношении Тегерана, сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.

«Смена режима в Иране не является частью согласованной позиции ЕС в отношении этой страны», - сказал он.
При этом аль-Ануни подчеркнул, что «Европа всегда четко заявляла, что Иран никогда не должен создать или получить ядерное оружие», поскольку это «станет угрозой для всего региона».

Он также сообщил, что глава дипслужбы ЕС Кая Каллас «находится в тесном контакте с американской стороной по ситуации в Иране». Он утверждал, что эти контакты «включают призывы к разрядке и соблюдению международного права».

Источник: ТАСС

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