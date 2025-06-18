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Масуд Пезешкиан: Сплоченностью мы преодолеем любой кризис

First News Media15:35 - Сегодня
Масуд Пезешкиан: Сплоченностью мы преодолеем любой кризис

Президент Ирана Масуд Пезешкиан считает необходимым сохранение национальной сплоченности и народного участия в условиях вооруженного конфликта с Израилем.

Об этом иранский президент заявил на проведенном в среду заседании правительства под своим председательством.

«Если народ будет с нами, никакие проблемы не будут угрожать стране, и соответственно, необходимо, чтобы все меры были направлены на сохранение национальной сплоченности. Я верю, что при национальной сплоченности и единстве мы преодолеем любой кризис», - сказал Пезешкиан.

Он призвал чиновников с чуткостью относиться к потребностям граждан.

«Чиновники и различные агентства, особенно учреждения поддержки, такие как Комитет помощи и благосостояния, должны быть чуткими, чтобы быстро решать ситуацию любого из наших соотечественников и удовлетворять все их потребности в случае возникновения проблем или несчастных случаев. Людям важно знать, что чиновники на их стороне и стараются обеспечить соответствующие условия для своих соотечественников», - сказал президент.

Пезешкиан, поблагодарив различные страны за их поддержку и помощь, особенно соседей, во время последних израильских атак, сказал: «Министры должны продолжать свое взаимодействие и связь с другими странами, особенно соседями».

Он также подчеркнул вопрос делегирования полномочий провинциям и сказал: «Министры должны предоставить необходимые полномочия своим руководителям и заместителям, чтобы каждый департамент мог принимать собственные решения при необходимости».

В заключение президент призвал всех должностных лиц тщательно соблюдать принципы безопасности и защиты, а также следовать указаниям соответствующих органов, чтобы ни у кого не возникло никаких проблем.

Источник: Tasnim

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