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Пашинян заявляет, что на пути к миру власти Армении обладают поддержкой граждан

First News Media16:15 - Сегодня
Пашинян заявляет, что на пути к миру власти Армении обладают поддержкой граждан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет о приверженности его страны миру с Азербайджаном и готовности подписать с ним соглашение.

«Мы сказали, что будем верны повестке мира, и мы продолжаем консультации, переговоры с Азербайджаном относительно сроков подписания мирного соглашения», - сказал Пашинян.

По словам премьера, он в последние время более интенсивно общается с гражданами и может однозначно отметить, что власти имеют безоговорочную поддержку на пути к реализации повестки мира. «Да, вокруг Республики Армения существуют угрозы. Эти угрозы существовали всегда, но отличие заключается в том, что вокруг Армении и для Армении созданы беспрецедентные возможности, которых ранее никогда не было. Более того, одно из отличий заключается в том, что сейчас, по моей оценке, Республика Армения обладает большими возможностями для управления этими угрозами», - отметил Пашинян.

Источник: News.am

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