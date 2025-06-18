Родные без вести пропавших требуют восстановить в должности уволенного главу СНБ
Родственники пропавших без вести требуют вернуть на должность уволенного ранее сегодня премьером Армении Николом Пашиняном директора Службы национальной безопасности республики Армена Абазяна.
А.Абазян возглавлял Госкомиссию по поиску без вести пропавших и пленных, все переговоры родители вели именно с ним.
«За прошедшие 5 лет взаимодействия с Абазяном мы худо-бедно пришли к какой-то логической точке и возлагали большие надежды на возвращение своих родных», — сказал один из участников акции.
Источник: Sputnik Армения
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