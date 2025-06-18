Хаменеи предостерег США от военного вмешательства в израильско-иранский конфликт

США понесут непоправимый ущерб в случае военного вмешательства в израильско-иранский конфликт, заявил верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи.

«Американцы должны знать, что любое военное вмешательство США, несомненно, приведет к непоправимому ущербу», - цитирует Хаменеи иранское агентство Tasnim.

В ответ на призыв президента США Трампа к Тегерану «немедленно капитулировать», Хаменеи заявил, что иранский народ «никогда не сдается», назвав высказывания Трампа «нелепыми».

«Умные люди, которые знают Иран, иранский народ и его историю, никогда не будут говорить с ним языком угроз, потому что иранский народ никогда не сдается», - говорится в заявлении Хаменеи, распространенном его пресс-службой 18 июня.

При этом он отметил стойкость и мужество иранского народа, и счел это признаком роста народа и силы его духовности: «Иранский народ твердо стоит против навязанной войны, так же как он твердо стоит против навязанного мира, и этот народ не сдастся никому перед лицом навязывания».

«Иранский народ твердо противостоит как навязанной войне, так и навязанному миру - он не уступит ни перед одним проявлением внешнего давления», - сказал Хаменеи.

Источник: Tasnim