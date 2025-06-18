В Израиле сообщили об ударах по более чем 1100 целям в Иране с 13 июня

С 13 июня Израиль нанес сотни авиаударов по территории Ирана, поразив более 1100 целей, - с таким утверждением выступил представитель израильской армии Эффи Дефрин.

По словам Дефрина, Израиль продолжает атаки с целью «систематической нейтрализации ядерной угрозы со стороны Ирана».

Он отметил, что в результате израильских ударов «был нанесен значительный ущерб иранским баллистическим ракетам и системам противовоздушной обороны».

Также сообщается, что мишенью атаки стали 5 вертолетов иранской армии, которые, по утверждению израильской стороны, пытались сбить израильские беспилотники.

В ночь на 18 июня Иран выпустил около 30 баллистических ракет по территории Израиля. Большинство из них были перехвачены системами ПВО, и, как заявил Дефрин, жертв в результате атаки не было.

13 июня Израиль начал широкомасштабные удары по ядерным объектам и местоположению высшего военного руководства Ирана в различных городах Исламской Республики.

В результате атак погибли начальник Генерального штаба ВС Ирана, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции, ряд высокопоставленных военных, а также 9 иранских специалистов в области ядерных исследований. По меньшей мере 585 человек погибли и более 1300 получили ранения в Иране с пятницы, 13 июня.

В ответ Иран нанес удар по территории Израиля с применением баллистических ракет. По официальным данным, в результате атаки погибли 24 человека, более 500 получили ранения.

Источник: Anadolu