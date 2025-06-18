Следком Армении попросил суд арестовать миллиардера Самвела Карапетяна

Следственный комитет Армении направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы промышленно-строительной группы «Ташир», российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна.

«В суд направлено ходатайство об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде заключения под стражу», - цитируют сообщение ведомства армянские СМИ.

По данным следствия, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 422 Уголовного кодекса Армении - за публичные призывы к захвату власти и к принятию на себя полномочий правительства вне рамок конституции. Основанием для возбуждения дела стали высказывания Карапетяна в одном из интервью.

Защита Карапетяна считает обвинения против бизнесмена политически мотивированными.

Уголовное дело связано с высказываниями Карапетяна в поддержку Армянской апостольской церкви, которую критикует премьер-министр Никол Пашинян. По словам бизнесмена, происходящее демонстрирует «полную несостоятельность нынешней власти».

17 июня у Карапетяна прошли обыски. Вместе с ним силовики увезли его брата Карена и племянника, которых позже отпустили.

Ранее Пашинян заявлял о необходимости национализации компании «Электрические сети Армении», принадлежащей «Ташир Групп».

Источник: РБК