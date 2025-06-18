В МАГАТЭ заявили о повреждении ядерных объектов Ирана в Натанзе и Исфахане

В результате операции Израиля были серьезно повреждены ядерные объекты Ирана в Натанзе и Исфахане, Фордо пока не пострадал, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«С начала операции было совершено несколько атак. Прежде всего, важный объект в Натанзе был сильно поражён - полностью уничтожен зал обогащения, где велась работа. Затем была выведена из строя электроподстанция и инфраструктура электроснабжения этого крупного объекта, что напрямую повлияло на важное подземное обогатительное предприятие, также расположенное там», - рассказал Гросси в интервью агентству Блумберг.

Он добавил, что неоднократным ударам подвергся ещё один очень важный ядерный комплекс Ирана, расположенный в Исфахане, в результате были повреждены несколько строений. При этом, по его словам, комплекс в иранском Фордо пока не понес аналогичных разрушений. Гросси уточнил, что на этом объекте самые уязвимые части размещены глубоко под землёй в горах.

Источник: РИА Новости